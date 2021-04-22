Уменьшение войск РФ на границе с Украиной снижает напряженность в регионе, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА Новости 22 апреля

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку», — цитирует Зеленского агентство.

Два года у власти: какой была внешняя и внутренняя политика президента Зеленского © AP, Lewis Joly

Помимо российской валюты выросла украинская гривна. Также отреагировали ростом российские биржи.