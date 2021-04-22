В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали местного жителя, который якобы собирал данные о местных воинских частях для ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 22 апреля

СБУ «разоблачила» десять военных ДНР © из открытых источников

По данным СБУ, «агент ФСБ» подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов.

«Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Севастополе по подозрению в шпионаже на Украину ФСБ задержала гражданина РФ. По информации спецслужбы, он собирал сведения о деятельности Черноморского флота и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.