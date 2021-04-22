В СБУ заявили, что у украинца было задание от «российских кураторов». В ведомстве утверждают, что перед ним стояли задачи провести видеосъемку двух военных объектов в Житомирской области, собрать информацию об их руководящем составе, включая компрометирующие сведения, и установить места жительства военнослужащих.
По данным СБУ, «агент ФСБ» подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов.
«Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее в Севастополе по подозрению в шпионаже на Украину ФСБ задержала гражданина РФ. По информации спецслужбы, он собирал сведения о деятельности Черноморского флота и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.