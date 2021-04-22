Единственной целью Запада является втянуть Россию в долгосрочный конфликт, поэтому судьба Украины на данный момент волнует западных «друзей» меньше всего, сказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Даже если Украина перестанет в целом существовать, развалится на несколько кусков, Запад от этого только выиграет, так как для него украинское государство — лишь средство для достижения своих целей, полагает военный.

«Украина проиграет, а Запад выиграет. Бенефициаром является именно Запад, и то, что Украина проиграет эту войну и прямое столкновение с Россией, Запад абсолютно не волнует. Потому что своей цели он достигнет, свои задачи он реализует», — сказал Ходаковский.

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Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.