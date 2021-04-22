Украинский ведущий программы «Завтрак» Руслан Сеничкин, который первым в мире поцеловал самого известного человекоподобного робота Софию, похвастался, что смог преодолеть планку в миллион просмотров на TikTok. Внимание пользователей привлекает тот самый исторический поцелуй, написал 22 апреля УНИАН

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«Как интересно! Вот это прогресс», «Она такая милая», «Это действительно человек-робот? Такое существует?» — прокомментировали пользователи.

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Напомним, поцелуй Софии и Синичкина произошел в октябре 2018 года, он признан первым случаем в истории технологий, до встречи с украинским ведущим человекоподобная машина отказывала другим мужчинам.

«Я был шокирован согласием Софии, потому что раньше она отказала в поцелуе Уиллу Смиту (голливудский актер. — Ред.), когда тот полез целоваться, робот заявила актеру, что им лучше остаться друзьями, а вот мне ответила «да», — вспомнил украинец.

Ведущий имеет сертификат, подтверждающий, что он первый в мире человек, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать.

Кстати, некоторые пользователи сети пошутили, что теперь Синичкин как честный человек обязан жениться. Но тут его первенство может оспорить другой уроженец Украины, который не так давно переехал в Казахстан, Юрий Толочко. Он официально вступил в брак с резиновой куклой.