Главной задачей Украины в случае развязывания полномасштабной войны в Донбассе является выход к границам Донецкой и Луганской Народных Республик, сказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

«Я считаю, что главная задача Украины — обозначить свое присутствие государственной символикой и (обеспечить. — Ред.) присутствие регулярной украинской армии и каких-нибудь условных властей украинских», — полагает Ходаковский.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.