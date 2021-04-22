Украинским войскам необходимо пройти мимо Горловки, воспользовавшись тем, что там нет сильных воинских формирований. После, используя принцип «путь чист», выйти к границе, поставить там государственные флаги и заявить о целостности украинского государства, сказал военный.
«Я считаю, что главная задача Украины — обозначить свое присутствие государственной символикой и (обеспечить. — Ред.) присутствие регулярной украинской армии и каких-нибудь условных властей украинских», — полагает Ходаковский.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.