Певец, автор одного хита «Плот» Юрий Лоза прокомментировал решение лидера группы Rammstein Тилля Лидеманна спеть песню о Киеве «Любимый город» на русском языке. Об этом 22 апреля написало агентство «РИА Новости»

Чей Крым? Лоза ответил на главный украинский вопрос © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело… Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно», сказал Лоза.

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В четверг, 22 апреля, на YouTube-канале лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна появилась запись, где музыкант поет песню о Киеве «Любимый город», которую в 1939 году спел уроженец Черниговской губернии Российской Империи Марк Бернес.

Фан-сообщество Rammstein в соцсетях сообщило, что кавер-версия на композицию Никиты Богословского и Евгения Долматовского в исполнении Лидеманна станет саундтреком к фильму «Девятаев». Лента Тимура Бекмамбетова готовится к прокату, она расскажет зрителям о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, бежавшего из немецкого плена на немецком же самолете.

Пока представители картины официально не подтвердили эту информацию.

Юрий Лоза — певец, автор песен, известный композициями «Плот» и «Пой, моя гитара».