Киевский режим обостряет обстановку в Донбассе для того, чтобы добиться вступления Украины в НАТО, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости 22 апреля

Как отмечается, не все члены Альянса поддерживают атлантические устремления Украины. В связи с этим Киев активизировался в Донбассе в преддверии саммита НАТО.

«Украина на этом саммите рассчитывает получить план действий по членству в альянсе. Среди членов блока далеко не все это поддерживают по целому ряду причин», — подчеркнула Захарова.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

«Чтобы выслужиться перед Западом, понравиться, идти в русле этого мейнстрима, всеми силами киевский режим просто рвет отношения с ближайшими соседями — Россия, Белоруссия, выходит из соглашений в рамках СНГ, которые выгодны ему, но им на это наплевать, крушить так крушить, крушить они умеют», — сказала она.

Захарова также напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что членство в НАТО — это путь к окончанию войны на востоке страны, а получение плана членства станет неким сигналом для России.

«Нынешнее сотрудничество Киева с НАТО, включая семь учений со странами альянса, которые запланированы на украинской земле в этом году, имеют четкую антироссийскую направленность», — констатировала Захарова.

Она считает, что путь к окончанию войны на Украине не во вступлении в НАТО, а в выполнении минских договоренностей, консолидации общества на созидательной почве и искоренении националистической идеологии.