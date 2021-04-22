В честь 30-летнего юбилея «Мисс Украины» организаторы приняли решение кардинально поменять формат шоу. Об этом на онлайн-конференции 22 апреля рассказали директор конкурса Вероника Щипцова и PR-директор Елена Бондарь

Впервые за всю историю конкурса организаторы покажут не просто состязание красоты, а реалити-шоу, которое расскажет о съемках «Мисс Украина» и покажет то, что происходит за кадром конкурса красоты.

Призовой фонд тоже изменился, теперь он составляет 1 млн грн, то есть 2,7 млн руб. Это значит, что победительница получит корону и 500 тыс. грн (1,3 млн руб.), а обладательницы титулов «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл» — по 250 тыс. грн (670 тыс. руб.).

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«В этом году конкурс "Мисс Украина-2021" состоится. Мы планируем его провести уже в октябре во Дворце "Украина"», — сказала Щипцова.

Чтобы побороться за титул «Мисс Украина-2021» девушкам нужно подать заявку и пройти кастинг. Допущены до него будут несудимые ранее гражданки Украины от 17 до 26 лет, от 168 сантиметров ростом. Также обязательно не состоять в браке и не иметь детей.