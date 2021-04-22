Апелляционный суд признал законным переименование проспекта Бандеры и еще нескольких улиц Киева, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Вячеслав Якубенко 22 апреля

«Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц», — написал адвокат.

«Будут как бандеровцы». Военный эксперт сказал, какую опасность представляют ВСУ для России © REUTERS, Oleksandr Klymenko

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает «пропаганду» советской символики. Начиная с того момента, в украинском государстве началось массовое переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование двух проспектов в честь пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.