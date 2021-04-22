«Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц», — написал адвокат.
По его словам, суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, националистической партии «Свобода» и Украинского института национальной памяти.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает «пропаганду» советской символики. Начиная с того момента, в украинском государстве началось массовое переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование двух проспектов в честь пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.