Киевский режим продолжает обстрелы Донбасса, несмотря на объявленное перемирие. Параллельно украинские власти приняли законы, которые нарушают права русскоязычного населения.
«В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины», — сказал Пушилин.
Отмечается, что его слова прозвучали в ходе Международного форума «Единство русских: защита прав и свобод».