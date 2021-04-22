Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что решительно настроен защищать права русских на Украине. Его слова приводит РИА Новости 23 апреля

Пушилин оценил готовность Киева к масштабной войне в Донбассе © из личного архива Дениса Пушилина

«В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины», — сказал Пушилин.

Отмечается, что его слова прозвучали в ходе Международного форума «Единство русских: защита прав и свобод».