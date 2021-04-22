Украинскому радикалу Сергею Стерненко, осужденному за похищение человека, предлагали «прекратить критиковать прокуратуру» в обмен на смягчение статьи. Об этом 22 апреля он рассказал в интервью изданию «Буквы»

Речь идет о подозрении по делу об убийстве: в 2018 году Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, который якобы хотел напасть на него. В ходе потасовки радикал получил ранение и утверждал, что защищался.

Ультрас во главе аполитичной молодежи: как меняются акции в поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам Стерненко, люди, которые предлагали ему сделку, заявили, что являются представителями Офиса генпрокурора. По словам радикала, от предложения он отказался.

«Перед тем как мне должны были вручить подозрение по делу о необходимой обороне, на меня вышли люди, сказали, что они представляют Офис генпрокурора. Предложили прекратить критиковать прокуратуру, прекратить призывать к протестам. А в обмен на это обещали подозрение не за умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса), а за убийство при превышении самообороны (ст. 118 Уголовного кодекса). Это менее тяжелая статья. Но я отказался. Потому что я действовал в рамках закона, на меня напали. Идти на сделку с властью в такой ситуации — неправильно, как по мне», — сказал Стерненко.

Больше, по словам Стерненко, подобных предложений ему не поступало.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его обвиняют в похищении, пытках и вымогательстве. Националиста признали виновным в похищении депутата. Радикала взяли под стражу в зале суда.