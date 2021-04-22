До этого экс-глава «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека, объявил, что лидер украинского государства Владимир Зеленский предлагал ему стать главой Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе.
«Думаю, сделал он это на автомате. Острый кадровый голод, короче», — написал Богдан.
Ранее сообщалось об убийстве Стерненко человека в центре Одессы. По данным СМИ, во время обычного уличного конфликта украинский радикал применил нож против местных жителей Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.
Недавно одесский суд поставил точку в уголовном деле против одиозного национал-радикала Сергея Стерненко по обвинению в похищении человека и назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы и конфискации половины имущества.
В апреле апелляционный суд Одессы вынес решение освободить Стерненко из-под стражи и отправить под домашний арест.
*Деятельность организации запрещена в РФ.