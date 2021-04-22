Бывший глава Офиса президента и экс-член СНБО Андрей Богдан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал убийце Сергею Стерненко должность начальника СБУ в Одесской области, написал Богдан в комментариях к посту Facebook 22 апреля

До этого экс-глава «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека, объявил, что лидер украинского государства Владимир Зеленский предлагал ему стать главой Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе.

«Думаю, сделал он это на автомате. Острый кадровый голод, короче», — написал Богдан.

Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.

Недавно одесский суд поставил точку в уголовном деле против одиозного национал-радикала Сергея Стерненко по обвинению в похищении человека и назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы и конфискации половины имущества.

В апреле апелляционный суд Одессы вынес решение освободить Стерненко из-под стражи и отправить под домашний арест.

*Деятельность организации запрещена в РФ.