Блогер из Киева и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук продемонстрировала результаты очередных пластических операций, которые она несколько недель назад сделала в Турции. Видео с «новыми прелестями» она разместила 21 апреля в Instagram

В конце марта блогерша рассказала подписчикам, что поехала в иностранную клинику на операции, так как давно хотела сделать на животе кубики пресса, увеличить ягодицы, а заодно решила убрать лишние килограммы. Помимо хирургических изменений, блогер сделала и новую прическу, что предложила оценить своим подписчикам.

«Ииии… результат. Покраска, наращивание, лечение и еще и укладочка», — написала она.

«Покраска? Чего? Забора? Может быть, окрашивание?», «Бедная женщина, такие старания, столько денег, а с кавалерами проблема, где же эти принцы на белом коне?», «Лечение головы, надеюсь», «Еще б не скулы», «Монстр или маска на Хэллоуин детей пугать», — отреагировали пользователи.

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Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.