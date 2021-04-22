Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе российских войск к местам постоянной дислокации после учений на юге и западе, сообщает РИА Новости 22 апреля со ссылкой на данные Московской биржи

«Курс доллара расчетами "завтра" на 14:47 мск падал на 94 копейки, до 75,66 рубля, курс евро — на 96 копеек, до 91,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно», — говорится в сообщении. Шойгу дал приказ завершить учения на юге и западе России © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в пункты постоянной дислокации. Рынки восприняли позитивно эту информацию. Помимо российской валюты, выросла украинская гривна. Также отреагировали ростом российские биржи.