Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) Игоря. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook 22 апреля

Игоря Гладковского подозревают в злоупотреблении влиянием по делу о поставке товаров ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий для «Укроборонпрома».

По версии следствия, Гладковский скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности — он трижды не являлся в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения копии обвинительного акта.

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В частности, за влияние на решение руководства ГК «Укрспецэкспорт» он, по версии следствия, получил 950 тысяч гривен (более 2,5 млн рублей).

Отец Игоря, Олег Гладковский, подозревается в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, он, будучи первым замсекретаря СНБО, обеспечивал госзакупку грузовых авто МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», входящего в состав «Богдан Моторс». Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн гривен (27 млн рублей).