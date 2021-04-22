Игоря Гладковского подозревают в злоупотреблении влиянием по делу о поставке товаров ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий для «Укроборонпрома».
По версии следствия, Гладковский скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности — он трижды не являлся в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения копии обвинительного акта.
В НАБУ утверждают, что благодаря Гладковскому в 2015-2017 годах «Оптимумспецдеталь» получала преференции при заключении договоров с предприятиями «Укроборонпрома» — за это он якобы получал от 50% общей прибыли.
В частности, за влияние на решение руководства ГК «Укрспецэкспорт» он, по версии следствия, получил 950 тысяч гривен (более 2,5 млн рублей).
Отец Игоря, Олег Гладковский, подозревается в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, он, будучи первым замсекретаря СНБО, обеспечивал госзакупку грузовых авто МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», входящего в состав «Богдан Моторс». Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн гривен (27 млн рублей).