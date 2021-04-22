Крымчане не получат воду из Украины даже силовым способом, а возможное наступление из-за воды будет стоить России очень дорого, уверен вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 22 апреля

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала о том, что российские военные якобы могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

«Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос — зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им придется пролить кровь российских солдат», — сказал Резников.

По его мнению, чтобы «атаковать», России необходимо иметь значительно больший военный контингент, чем она сейчас имеет.

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После того как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.

Полуостров снабжался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.

Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу ограничений на подачу воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.