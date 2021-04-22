В Крыму на полигоне Опук под Феодосией проходят учения войск Южного военного округа и ВДВ, на которые прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 22 апреля

Украина начинает «антитеррористические» учения и собирается ввести «особый режим» в Одессе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В практических действиях… примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении.

Корабли направились в сторону полигона накануне, 21 апреля, а часть десантников и техники перебросили с помощью военно-транспортной авиации.

Прибывший на место Шойгу на вертолете осмотрел районы дислокации войск и боевой техники и проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. О предстоящих действиях войск в ходе учений министру доложил командующий войсками округа Александр Дворников.

Ранее Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило о временном приостановлении прохода через территориальные воды России иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения вступают в силу 24 апреля и завершаются 31 октября.

При этом практически сразу после того, как Россия сообщила о переброске в регион части Каспийской флотилии, Украина начала внезапные учения в Черном море. Позже появилась информация о том, что в Черное море направляются военные корабли США, но затем Штаты отказались от своих намерений.