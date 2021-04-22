Такое предложение глава ЛДПР озвучил сотрудникам полиции, охранявшим «Манеж» во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом», — предложил Жириновский.
Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании заявил о недопустимости «пересечения красных черт» в отношениях с Россией.
По мнению Жириновского, это значит, что в случае агрессии Украины в Донбассе Россия готова на ответные меры.
В послании Федеральному Собранию 21 апреля Путин отметил, что Россия не хочет сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает добрые намерения как безразличие и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать мосты, тот «должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким».