Депутат Государственной Думы РФ, глава ЛДПР Владимир Жириновский пообещал 10 миллионов рублей тому, «кто повесит русский флаг над Киевом». Соответствующий ролик опубликовала 21 апреля «Газета.ру»

«Всё как у Киплинга». Что сказал Путин об Украине и мире © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом», — предложил Жириновский.

Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании заявил о недопустимости «пересечения красных черт» в отношениях с Россией.

По мнению Жириновского, это значит, что в случае агрессии Украины в Донбассе Россия готова на ответные меры.

В послании Федеральному Собранию 21 апреля Путин отметил, что Россия не хочет сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает добрые намерения как безразличие и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать мосты, тот «должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким».