Мужчина разместил ролик, на котором показал, что осталось на борту самолета после путешествия на нем его соотечественников.
«Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков — Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол. Стюардессы 4 раза просили за 4 часа отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!» — прокомментировал видео Приходько.
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«Представьте, как они себя в отеле ведут. Цари…», «Это не люди, а свиньи», — поддержали мужчину его подписчики.
Отдельные пользователи заметили, что чаще всего украинских пассажиров в самолете любого направления можно узнать по отсутствию маски и невоспитанному поведению.