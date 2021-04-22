Пассажиры самолета, летевшего из Харькова в Египет, оставили после себя кучи мусора. Свое возмущение по этому поводу выразил их соотечественник Артем Приходько, 22 апреля опубликовавший видео из салона воздушного судна в своем Facebook

Корчевников и Зеленский пришли в гости к Малахову — видео © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк разместил ролик, на котором показал, что осталось на борту самолета после путешествия на нем его соотечественников.

«Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков — Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол. Стюардессы 4 раза просили за 4 часа отдать им мусор. Просто жесть, нет слов и очень стыдно!» — прокомментировал видео Приходько.

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«Представьте, как они себя в отеле ведут. Цари…», «Это не люди, а свиньи», — поддержали мужчину его подписчики.

Отдельные пользователи заметили, что чаще всего украинских пассажиров в самолете любого направления можно узнать по отсутствию маски и невоспитанному поведению.