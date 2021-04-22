«По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и республики Донбасса обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.