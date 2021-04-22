Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмара о российских подходах к урегулированию кризиса на Украине. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Кремля

«По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.