«По просьбе Михаэля Кречмера президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев
Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев
© AP, Efrem Lukatsky
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и республики Донбасса обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.