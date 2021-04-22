В описании к видео Лерос заявил, что получил доступ к внутренней базе Управления по борьбе с организованной преступностью «Скорпион», в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года.
«Сегодня от информации, которую я вам раскрываю, у вас волосы встанут дыбом… Мы не позволим, чтобы во власти работал криминал, притворяясь обычными «людьми из бизнеса», — написал депутат.
Лерос рассказал о вероятном убийстве, рэкете, торговле героином и тому подобных преступлениях, к которым, по его словам, причастен Тищенко.
Он заявил, что Тищенко в 1990-е был членом ОПГ под началом криминального авторитета Бориса Савлохова под кличкой Коля Оболонский. По словам Лероса, в 1998 году он до смерти забил посетителя в кафе на Подоле.
Ранее зампред фракции «Слуги народа» Николай Тищенко попал в скандал из-за того, что во в время карантинных ограничений отпраздновал день рождения супруги в пятизвездочном отеле Fairmont в Киеве.