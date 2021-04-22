Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» (СН) Гео Лерос 22 апреля на своем канале в YouTube рассказал о криминальном прошлом заместителя председателя фракции СН Николая Тищенко

Прогулка по граблям: Тищенко устроил роскошный праздник для жены во время локдауна © Facebook, NikolayTishenko

«Сегодня от информации, которую я вам раскрываю, у вас волосы встанут дыбом… Мы не позволим, чтобы во власти работал криминал, притворяясь обычными «людьми из бизнеса», — написал депутат.

Лерос рассказал о вероятном убийстве, рэкете, торговле героином и тому подобных преступлениях, к которым, по его словам, причастен Тищенко.

Он заявил, что Тищенко в 1990-е был членом ОПГ под началом криминального авторитета Бориса Савлохова под кличкой Коля Оболонский. По словам Лероса, в 1998 году он до смерти забил посетителя в кафе на Подоле.

Ранее зампред фракции «Слуги народа» Николай Тищенко попал в скандал из-за того, что во в время карантинных ограничений отпраздновал день рождения супруги в пятизвездочном отеле Fairmont в Киеве.