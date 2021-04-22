Президент России Владимир Путин проинформирован о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. Об этом 22 апреля сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — заявил Песков.

Ранее, в видеообращении 20 апреля, Владимир Зеленский предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.