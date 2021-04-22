По словам пресс-секретаря, Путин отреагирует на предложение, если посчитает нужным.
«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — заявил Песков.
Ранее, в видеообращении 20 апреля, Владимир Зеленский предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война».
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.