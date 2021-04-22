В список 50 Next вошли новаторы гастрономии в возрасте до 35 лет. Тридцатичетырехлетний Клопотенко стал первым представителем Украины в рейтинге. Он вошел в состав списка «творческие умы, преобразующие общество с помощью обучения и развития, основанных на еде» за «улучшение гастрономической культуры на Украине и популяризацию украинской кухни в мире».
Всего было 700 претендентов, из которых 1 тысяча кулинарных экспертов выбрали только 50 лучших, среди которых были не только повара, но и независимые виноделы, фермеры, ученые и художники, работа которых способствует прогрессу в гастрономии.
«Эта победа открывает огромное окно возможностей, в частности, для талантливых шефов Украины, которые заслуживают мировое признание», — сказал Клопотенко.
Победитель украинского кулинарного шоу «Мастершеф» был одним из инициаторов того, чтобы борщ внесли в список наследия ЮНЕСКО как национальное украинское блюдо.
При этом Клопотенко знаменит не только как повар и ведущий кулинарных программ, но и как ярый русофоб. Россию он считает страной-агрессором и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.