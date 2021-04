Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко вошел в международный список 50 Next, который представили организаторы рейтинга The world's 50 Best Restaurants. Об этом сообщается на сайте рейтинга

Его борьба: украинский повар-русофоб посетовал на тяжелые бои за борщ © Евгений Клопотенко/Инстаграм состав списка «творческие умы, преобразующие общество с помощью обучения и развития, основанных на еде» за «улучшение гастрономической культуры на Украине и популяризацию украинской кухни в мире». Всего было 700 претендентов, из которых 1 тысяча кулинарных экспертов выбрали только 50 лучших, среди которых были не только повара, но и независимые виноделы, фермеры, ученые и художники, работа которых способствует прогрессу в гастрономии. «Эта победа открывает огромное окно возможностей, в частности, для талантливых шефов Украины, которые заслуживают мировое признание», — сказал Клопотенко. Победитель украинского кулинарного шоу «Мастершеф» был одним из инициаторов того, чтобы борщ внесли в список наследия ЮНЕСКО как национальное украинское блюдо. При этом Клопотенко знаменит не только как повар и ведущий кулинарных программ, но и как ярый русофоб. Россию он считает страной-агрессором и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.