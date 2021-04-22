Польские СМИ, пересказывая содержание послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, акцентировали внимание на внешнеполитических заявлениях лидера, в частности, на «угрозах Западу». Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Олег Хавич

«Государственный телеканал TVP озаглавил свой репортаж "Обращение Путина, прозвучали угрозы: Пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели", заголовок провластного портала Gazeta.pl звучал так: "Владимир Путин: Каждый, кто грозит России, пожалеет так, как давно уже ни о чём не жалел", но и либерально-оппозиционный Onet.pl недалеко ушёл, написав: "Путин предупреждает Запад: Пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели"», — пишет Хавич.

Реакция на послание Федеральному собранию РФ: предупреждение Путина в Польше воспринято серьёзно © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Подробнее о реакции польских СМИ на выступление Путина читайте в статье на сайте Украина.ру