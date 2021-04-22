«Государственный телеканал TVP озаглавил свой репортаж "Обращение Путина, прозвучали угрозы: Пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели", заголовок провластного портала Gazeta.pl звучал так: "Владимир Путин: Каждый, кто грозит России, пожалеет так, как давно уже ни о чём не жалел", но и либерально-оппозиционный Onet.pl недалеко ушёл, написав: "Путин предупреждает Запад: Пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели"», — пишет Хавич.
В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства заявил, в частности, о том, что Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но если кто-то намерен это сделать, то РФ ответит асимметрично, быстро и жестко, организаторы любых провокаций, угрожающих безопасности РФ, пожалеют так, как никогда не жалели.
Подробнее о реакции польских СМИ на выступление Путина читайте в статье на сайте Украина.ру