Харьковские кондитеры установили мировой рекорд, сделав самый тяжелый в мире шоколадный батончик, который весит 3 тонны 59 килограммов. Сюжет на днях вышел в YouTube телеканала Simon

Украина вырастила самый большой в мире алмаз © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Над сладким рекордом трудились девять мастеров и несколько специалистов из области глазирования. Чтобы батончик попал в Книгу рекордов Гиннесcа, он должен был соответствовать трем пунктам:

• вес не менее одной тонны;

• не менее 80% состава должно быть съедобным,

• после изготовления должно быть пригодным к потреблению.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подтвердила, что все три критерия соблюдены.

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