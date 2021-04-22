Сообщается, что батончик-гигант стал увеличенной копией стандартного вафельного батончика с шоколадной начинкой с добавлением фундука и покрытием из темной кондитерской глазури. Он насчитывает 1402 вафельных слоя.
Над сладким рекордом трудились девять мастеров и несколько специалистов из области глазирования. Чтобы батончик попал в Книгу рекордов Гиннесcа, он должен был соответствовать трем пунктам:
• вес не менее одной тонны;
• не менее 80% состава должно быть съедобным,
• после изготовления должно быть пригодным к потреблению.
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подтвердила, что все три критерия соблюдены.
В прошлом году в Киеве решили приготовить самую большую шаурму с фалафелем на Украине. Вегетарианская шаурма достигала почти 30 метров. Готовили «гиганта» на Подоле, к работе привлекли десятки волонтеров.