На экранах смартфонов даже при самом бережном использовании рано или поздно появляются царапины. Как вернуть дисплею состояние нового, рассказало украинское издание «Сегодня» 22 апреля

«Проигрываем дела в судах»: Дептранс Киева объяснил, зачем закупил почти 50 смартфонов за $800 © Adrianna Calvo/Pexels Паста ГОИ

Эта паста была разработана в Государственном оптическом институте России, откуда и получила свое название. Во время разработки состава пасты специалисты учитывали, что ее будут применять в первую очередь для полировки стекла, поэтому ее можно смело использовать для полировки экрана смартфона.

Необходимо нанести небольшое количество пасты на дисплей, затем круговыми движениями растереть пасту тканью в том месте экрана, где есть царапины. Как только будет достигнут желаемый результат, остатки пасты следует удалить с экрана.

Стоимость пасты ГОИ не превышает 50 гривен (135 руб.).

Паста-полироль Displex

Эта паста разработана специально для удаления царапин со стекла экранов мобильных телефонов, часов, ноутбуков и другой техники. В этой пасте нет абразивных элементов, а потому она безопасна для полировки дисплеев смартфонов. Кроме того, после полировки на экране образуется пленка, защищающая от новых царапин и неощутимая пальцами.

Надо нанесьти небольшое количество пасты на экран, а затем тряпкой втирать в дисплей, прилагая небольшое усилие. Для желаемого результата процедуру следует повторить несколько раз.

Такая паста-полироль стоит около 200-300 гривен (541-812 руб.).

Автомобильные полироли

Так называемые антицарапины для авто очень хорошо подходят и для полировки стекол смартфонов. Эффект будет виден уже после первого применения, учитывая то, что такие полироли устраняют царапины даже на кузовах автомобилей.

Как и в предыдущих случаях, пасту нужно втирать в экран смартфона круговыми движениями, а после желаемого результата удалить остатки влажной тряпкой.

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Зубная паста

В каждой зубной пасте есть абразивные материалы, которые действуют на эмаль зубов как скраб, очищая их от налета. Подобное действие зубная паста может проделать и с царапиной на экране смартфона, затирая ее.

Для этого необходимо нанести небольшое количество пасты на дисплей, а затем круговыми движениями, можно даже пальцем, потереть экран. Затем следует дождаться высыхания пасты, после чего слегка смоченной тряпкой или ватным диском отполировать экран. Остатки пасты убрать салфеткой.

Применение этого метода будет стоить не более 50 гривен (135 руб.).

Наждачная бумага

При таком авантюрном подходе необходимо взять наждачную бумагу с самым мелким напылением, которая позволит снять небольшой слой «живой» поверхности, сделав царапину менее заметной или вовсе заставив ее исчезнуть. Однако одно неверное движение может еще более усугубить ситуацию.

Пара листов наждачной бумаги будет стоить не более 20-30 гривен (54-81 руб.).