Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев почти через год после отзыва. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщило Министерство иностранных дел Украины

Как Саакашвили Порошенко сдал. Что экс-президент Грузии скрывал про экс-президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии он заочно осужден и находится в розыске.

«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 21 апреля посол Грузии встретился с заместителем главы МИД Украины Василием Боднарем, который рассказал ему об обострении ситуации в Донбассе и в Азово-Черноморском регионе. Шарашенидзе подтвердил поддержку Грузией суверенитета и целостности Украины.