Грузия отозвала своего посла в мае 2020 года из-за назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. В Грузии он заочно осужден и находится в розыске.
«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что 21 апреля посол Грузии встретился с заместителем главы МИД Украины Василием Боднарем, который рассказал ему об обострении ситуации в Донбассе и в Азово-Черноморском регионе. Шарашенидзе подтвердил поддержку Грузией суверенитета и целостности Украины.