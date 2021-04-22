Долгое время певица Надежда Бабкина никак не комментировала вопрос своего здоровья, но в одном из последних интервью рассказала, что справиться с ситуацией пару лет назад ей помогли украинская коллега София Ротару и исполнитель Валерий Леонтьев. Об этом 21 апреля написала «Экспресс газета»

«А нас-то за что?»: Лоза объяснил причины украинского национализма © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«Надька, прошу тебя, тяни до последнего, не вздумай сразу делать операцию. Ты знаешь, я человек в этом опытный. Делай терапию, процеду­ры, но не кидайся под нож», — процитировала певица его слова.

«Наденька, я тебя прошу, не торопись с операцией. Хотя бы посоветуйся с Валерой Леонтьевым!» — такой совет дала Ротару, позвонившая сразу после Леонтьева.

Бабкина рассказала, что последовала совету коллег и лечилась, сколько это было возможно, но позже все-таки сделала операцию и заявила, что теперь у нее все хорошо, «опять прыгаю по сцене, чем привожу в ужас своих врачей».

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Певица также рассказала, что в прошлом году рассталась со своим молодым возлюбленным Евгением Гором, с которым состояла в отношениях 17 лет. Бабкина объяснила, что у них давно не было общего быта и каждый занимался своим делом, поэтому отношения и сошли на нет, хотя они и осталась «родными людьми».