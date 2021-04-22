В Харькове задержали группу из восьми человек, которых подозревают в убийстве граждан ради наживы. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области

СБУ объяснила, для чего черные риэлторы пытали пенсионеров в Бердянске © пресс-служба СБУ

По данным следствия, в начале 2019 года 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой создали преступную организацию, в состав которой вошли еще пять человек. Схема злоумышленников заключалась в завладении недвижимостью и дальнейшем убийстве ее владельцев.

В прокуратуре сообщили, что в качестве жертв черные риелторы выбирали наркозависимых граждан и пенсионеров. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам банды, или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших.

«Вывозили в область, кололи неизвестным препаратом и душили проводом», — говорится в сообщении о дальнейшей судьбе жертв.

В ходе обысков правоохранители обнаружили паспорта владельцев квартир, права собственности на квартиры, а также одну из пострадавших — женщину пожилого возраста.

Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.