В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом 22 апреля заявила омбудсмен Людмила Денисова, передает РБК-Украина

Скаршевский объяснил, почему украинские пенсионеры обречены на бедность © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности», — сообщила Денисова.

На Украине суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом №1082. Главным критерием является его размер, определенный для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен (6167 руб.).

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что уровень бедности на Украине вырос до 50%. Сегодня за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев.

Кроме того, по данным ООН, пандемия COVID-19 станет причиной худшей за десятилетия экономической рецессии на Украине, которая поставит на грань бедности 9 миллионов человек.