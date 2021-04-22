По ее данным, на сегодняшний день фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический, поэтому граждане задаются вопросом, как прожить на 2189 гривен (5947 руб.), если нужно хотя бы 4714 гривен (12 807 руб.).
«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности», — сообщила Денисова.
На Украине суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом №1082. Главным критерием является его размер, определенный для трудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен (6167 руб.).
Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что уровень бедности на Украине вырос до 50%. Сегодня за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев.
Кроме того, по данным ООН, пандемия COVID-19 станет причиной худшей за десятилетия экономической рецессии на Украине, которая поставит на грань бедности 9 миллионов человек.