На Украине компаниям, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться от COVID-19, предоставили возможность записаться в очередь на прививку. Об этом 21 апреля сообщил Центр общественного здоровья и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

«Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие», — отметил Ляшко.

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В ЦОЗ советуют учитывать, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок за день.

Вакцинация коллективов будет происходить при наличии достаточного количество вакцины и «в соответствии с этапами вакцинации». Дата визита мобильной бригады будет зависеть от графика поставок вакцины.

Вакцинация против коронавируса на Украине стартовала 24 февраля. Первым препаратом стал Covishield. 13 апреля началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, а 16 апреля — препаратом Pfizer.