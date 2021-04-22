«Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие», — отметил Ляшко.
Для того чтобы записаться на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий, которые указаны на сайте центра. Среди них — обеспечить помещение для вакцинации, снабженное всем необходимым для поддержания санитарных норм.
В ЦОЗ советуют учитывать, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок за день.
Вакцинация коллективов будет происходить при наличии достаточного количество вакцины и «в соответствии с этапами вакцинации». Дата визита мобильной бригады будет зависеть от графика поставок вакцины.
Вакцинация против коронавируса на Украине стартовала 24 февраля. Первым препаратом стал Covishield. 13 апреля началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, а 16 апреля — препаратом Pfizer.