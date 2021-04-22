Украинский блогер София Стужук похвасталась подписчикам откровенными снимками, сделанными для журнала Playboy. Фото из свежего выпуска глянца она выложила в Instagram 21 апреля

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«Ну что, я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy. Да, мамка троих малышей! А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих! И все равно, что скажут», — написала она.

«Можно было бы уже и без трусов», «Мамка звучит как сутенерша», «Сейчас Playboy, потом порно, вон вся писька, считай, напоказ, и это мать», «Дима плачет с небес, смотря на это фото, как вы так можете?» — возмутились подписчики.

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Муж Софии Стужук блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. Женщина осталась одна с тремя детьми. Сейчас на ее страницу в Instagram подписано 5,7 миллиона пользователей.