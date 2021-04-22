В Днепре покупатель мясного магазина в переулке Вольном возмутился тем, что продавец в работе не использует перчатки. Об этом на днях в сообществе «Левобережный 3| Днепр» в Facebook написал местный житель Сергей Волобуев

По словам мужчины, он попросил продавца взвесить сосиски, но увидел, что женщина принялась доставать их без перчаток.

На замечание покупателя продавец ответила, что сосиски все равно дома будут чиститься, а руки она еще и продезинфицировала, хотя перед ним этими же руками брала деньги у предыдущего покупателя.

«Пандемии для таких продавцов вообще не существует. Номер телефона руководителя или жалобную книгу давать отказались. Будете внимательны с такими продавцами», — написал покупатель.

«Мышиный рай»: грызун облюбовал колбасный прилавок в украинском магазине © Tom Stentler / flickr

«А вы сосиски едите с целлофаном?????? Во-первых, не питайтесь вообще продуктами питания, т.к. все делается через руки человека, во-вторых, не разносите свой негатив и вирус по магазинам, а в-третьих, сосиски и колбаса вообще-то чистятся»; «Идёт рабочий процесс, очередь, продавец должен быть в перчатках, вот выдаёт он продукцию, а деньги? Как принимать? Снимать перчатки с каждым клиентом?» — пишут пользователи.

Ранее в сети появилось видео, снятое в одном из харьковских магазинов: на кадрах по витрине с колбасными изделиями бегает мышь.