По словам мужчины, он попросил продавца взвесить сосиски, но увидел, что женщина принялась доставать их без перчаток.
На замечание покупателя продавец ответила, что сосиски все равно дома будут чиститься, а руки она еще и продезинфицировала, хотя перед ним этими же руками брала деньги у предыдущего покупателя.
«Пандемии для таких продавцов вообще не существует. Номер телефона руководителя или жалобную книгу давать отказались. Будете внимательны с такими продавцами», — написал покупатель.
В комментариях на жалобы мужчины отреагировали неоднозначно: некоторые пользователи не видят ничего плохого в том, что продавец не надел перчаток.
«А вы сосиски едите с целлофаном?????? Во-первых, не питайтесь вообще продуктами питания, т.к. все делается через руки человека, во-вторых, не разносите свой негатив и вирус по магазинам, а в-третьих, сосиски и колбаса вообще-то чистятся»; «Идёт рабочий процесс, очередь, продавец должен быть в перчатках, вот выдаёт он продукцию, а деньги? Как принимать? Снимать перчатки с каждым клиентом?» — пишут пользователи.
Ранее в сети появилось видео, снятое в одном из харьковских магазинов: на кадрах по витрине с колбасными изделиями бегает мышь.