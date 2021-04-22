Депутат от фракции «Европейская солидарность», один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал ему и депутату Ахтему Чийгозу выйти из фракции в обмен на решение интересующих крымских татар вопросов. Об этом Джемилев рассказал на днях в интервью каналу ATR

Джемилев выдвинут от партии Порошенко на должность вице-спикера Рады © Facebook/Петро Порошенко Осман Пашаев, интервьюировавший Джемилева.

Так, по словам лидера Меджлиса, руководитель ОПУ еще в прошлом году предлагал ему и замглаве организации Чийгозу, обвиненному в России в организации массовых протестов, выйти из состава фракции партии экс-президента Петра Порошенко и создать в парламенте группу «Крым», в которую вошел бы также депутат от «Голоса» Рустем Умеров.

В случае создания такой группы власть якобы пошла бы навстречу политическим требованиям крымских татар, например созданию национальной автономии. Джемилев отверг предложение.

В «Евросолидарности» сообщили, что были «более-менее» в курсе предложения Ермака своим депутатам.

«Понятно, зачем это нужно им. Они бы сказали: мол, смотрите, неспроста такие моральные авторитеты, как Джемилев, покидают фракцию ЕС… Со многими говорили по принципу "кто кого знает". Чаще всего — Ермак, а вот [замглавы ОП, курирующий регионы] Кирилл Тимошенко общается на уровне областей. Насколько я знаю, разговоры были без "наездов". В стиле "а давайте, если вы с нами, то так и так". Предлагаются должности, "вкусные тендеры"», — цитирует «Страна» источник в окружении Порошенко.

В Офисе президента опровергли заявления о каком-либо шантаже и ультиматуме, но подтвердили сам факт беседы с Джемилевым по поводу создания группы «Крым».

«Мустафа Джемилев изложил все абсолютно корректно. Идея создания условной межфракционной группы "Крым" в национальном парламенте накануне проведения первой сессии будущей международной "Крымской платформы" — шаг абсолютно логичный и естественный. И с кем этот шаг обсуждать, если не с крайне авторитетными представителями крымско-татарского народа. Но и близко не было ни шантажа, ни каких-то странных предложений», — подчеркнул советник Ермака Михаил Подоляк.

После присоединения Крыма к России лидеры Меджлиса добивались от украинской власти изменений в Конституцию, по которым полуостров объявлялся бы национально-территориальной автономией. Но со стороны администрации президента подвижек не было.

* Организация запрещена в РФ.