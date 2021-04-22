Во время участия в «Танцах со звездами» в 2017 году коллега и партнер по проекту Могилевской Игорь Кузьменко вынудил ее спрыгнуть с моста высотой 26 метров.
Певица уточнила, что прыгала с банджи-джампинга, аттракциона, часто именуемого в народе «тарзанка». Участников таких прыжков привязывают к длинному резиновому канату, который после максимального растяжения сокращается и поднимает прыгуна вверх.
«Несмотря на то что мне было очень страшно и мне казалось, что я умерла и больше никогда в жизни этого не повторю, тем не менее я гордо могу сказать, что я это сделала!» — заявила Могилевская.
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Наталье Могилевской 45 лет, детей у нее нет. Артистка была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года. Позже Могилевская рассказывала, что встречалась с предпринимателем Егором Долининым, но и эти отношения распались.
Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама певица эту информацию не комментирует.