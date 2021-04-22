За минувшие сутки в Индии заразились коронавирусом 314 835 человек — это максимум за все время пандемии. Об этом сообщил индийский Минздрав 22 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В целом в стране зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов скончались. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных.

Рост заболеваемости продолжается в Индии уже 41-й день. За это время число проходящих лечение от COVID-19 выросло со 135,9 тысячи до почти 2,3 миллиона человек.

Больше всего заболевших выявили за сутки в штате Махараштра — 67,4 тысячи. Следом идут Уттар-Прадеш (33,1 тысячи), Дели (24,6 тысячи), Карнатака (23,5 тысячи) и Керала (22,4 тысячи).

При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Так, за сутки прививку сделали 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V», поставки которой начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии.