Число летальных исходов также обновило максимум — более 2,1 тысячи.
В целом в стране зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов скончались. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных.
Рост заболеваемости продолжается в Индии уже 41-й день. За это время число проходящих лечение от COVID-19 выросло со 135,9 тысячи до почти 2,3 миллиона человек.
Больше всего заболевших выявили за сутки в штате Махараштра — 67,4 тысячи. Следом идут Уттар-Прадеш (33,1 тысячи), Дели (24,6 тысячи), Карнатака (23,5 тысячи) и Керала (22,4 тысячи).
При этом в Индии проводится массовая вакцинация. Так, за сутки прививку сделали 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V», поставки которой начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии.