Предполагается, что стороны обсудят тему Союзного государства и актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия.
Также планируется, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла в феврале в Сочи.