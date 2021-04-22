Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 22 апреля сообщает belta.by

Белорусский оппозиционер признался в подготовке покушения на Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Также планируется, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла в феврале в Сочи.