Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась с подписчиками фото из Турции, где она отдыхает с мамой, бабушкой и младшей сестрой. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 21 апреля

«Когда маман заставила сфоткаться возле чего-то хпхпхпх», — написала Полякова младшая.

«Просто соска», «Сорри, но уже не те времена, когда все писали "пххппххп"», «С такой мамой и подруг не надо!», «А мне руку пожмешь?» — написали подписчики девушки.

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Мария Полякова в настоящее время учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.

Звездная мать называет Марию улучшенной версией себя. Также недавно стало известно, что с 13 лет девочка зарабатывает на своих соцсетях по несколько тысяч долларов в месяц.