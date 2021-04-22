Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед экс-президентом Петром Порошенко и упрекнул его в зарабатывании на войне в Донбассе, сказал он в интервью «Радио Свобода»*

Турчинов рассказал, что Зеленский, получив пост президента, первым делом обвинил своего предшественника и всю его команду в отсутствии желания заканчивать военный конфликт в Донбассе.

По словам экс-главы СНБО, Зеленский планировал закончить войну за несколько недель, «просто перестав стрелять», однако за два года на своем посту украинского лидера, он не только не добился окончания вооруженного конфликта, но и ухудшил его.

«Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?» — задал вопрос Турчинов.

Турчинов назвал позорным и унизительным отвод войск и перемирие в Донбассе © пресс-служба "Народный фронт"

Ранее в апреле 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов выпустил указ о начале операции украинских военных структур, получившей название антитеррористической операции (АТО).

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.