Турчинов рассказал, что Зеленский, получив пост президента, первым делом обвинил своего предшественника и всю его команду в отсутствии желания заканчивать военный конфликт в Донбассе.
По словам экс-главы СНБО, Зеленский планировал закончить войну за несколько недель, «просто перестав стрелять», однако за два года на своем посту украинского лидера, он не только не добился окончания вооруженного конфликта, но и ухудшил его.
«Хочу спросить господина Зеленского, а кто сейчас "зарабатывает на войне"? Кому сейчас в Украине "выгодна" война?» — задал вопрос Турчинов.
Бывший глава СНБО также подчеркнул, что Зеленскому стоит извиниться перед Порошенко за предыдущие упреки.
Ранее в апреле 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов выпустил указ о начале операции украинских военных структур, получившей название антитеррористической операции (АТО).
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.