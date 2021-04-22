«На Привозе появилась молодая картошка. Но по 100 гривен (271 руб. — Ред.). Но молодая. Вчера была старая, но по 20 (54 руб. — Ред.), а сегодня молодая, но по 100. В общем, я решил рассказать, как молодую картошку готовят в Одессе, а точнее — на моей кухне», — сообщил Либкин.
Согласно рецепту ресторатора, для молодого картофеля «по-одесски» понадобится: 1 кг картофеля, 50 г укропа, 50 г чеснока, 30 г растительного масла, 100 г сливочного масла, сметана и соль.
Картофель нужно тщательно вымыть и очистить при помощи щетки или жесткой кухонной губки, затем уже очищенную картошку повторно вымыть и залить холодной водой. Кастрюлю поставить на огонь, в воду добавить несколько веточек укропа. Не солить. Варить до готовности 25 минут и полностью слить воду. Веточки укропа убрать.
Затем большой пучок раннего укропа надо вымыть, высушить полотенцем и мелко нарубить. Ранний чеснок очистить от верхних оболочек и вымыть, мелко нарезать вместе с зелеными листьями.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить 70 г сливочного. Когда сливочное масло слегка нагреется, переложить на сковороду отварной картофель и минут пять прогреть на среднем огне. Затем посолить и добавить белую часть чеснока и слегка поджарить, встряхивая сковороду несколько минут.
За минуту до приготовления высыпать в картофель зеленую часть чеснока и укроп и тщательно вымешать. Добавить еще кусочек сливочного масла и быстро подавать к столу. Отдельно подать сметану.
Ресторатор отметил, что в приготовлении этого блюда есть нюансы. Так, прогревая картофель с чесноком, важно вычислить тот самый момент, когда чеснок еще не потеряет свою текстуру и сохранит аромат. Также важно не хранить очищенный картофель в воде, иначе получится невкусно. Солить молодой картофель нужно уже после варки. И, конечно, сливочного масла в картофеле много не бывает.