Известный одесский ресторатор Савва Либкин поделился рецептом приготовления молодой картошки «по-одесски». Видео с пошаговым приготовлением он обнародовал на днях на своей странице в Facebook

«Ешь и успокаиваешься»: кулинар-русофоб поделился рецептом «ангельского» пирожного © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Согласно рецепту ресторатора, для молодого картофеля «по-одесски» понадобится: 1 кг картофеля, 50 г укропа, 50 г чеснока, 30 г растительного масла, 100 г сливочного масла, сметана и соль.

Картофель нужно тщательно вымыть и очистить при помощи щетки или жесткой кухонной губки, затем уже очищенную картошку повторно вымыть и залить холодной водой. Кастрюлю поставить на огонь, в воду добавить несколько веточек укропа. Не солить. Варить до готовности 25 минут и полностью слить воду. Веточки укропа убрать.

Затем большой пучок раннего укропа надо вымыть, высушить полотенцем и мелко нарубить. Ранний чеснок очистить от верхних оболочек и вымыть, мелко нарезать вместе с зелеными листьями.

На сковороде разогреть растительное масло, добавить 70 г сливочного. Когда сливочное масло слегка нагреется, переложить на сковороду отварной картофель и минут пять прогреть на среднем огне. Затем посолить и добавить белую часть чеснока и слегка поджарить, встряхивая сковороду несколько минут.

За минуту до приготовления высыпать в картофель зеленую часть чеснока и укроп и тщательно вымешать. Добавить еще кусочек сливочного масла и быстро подавать к столу. Отдельно подать сметану.

Ресторатор отметил, что в приготовлении этого блюда есть нюансы. Так, прогревая картофель с чесноком, важно вычислить тот самый момент, когда чеснок еще не потеряет свою текстуру и сохранит аромат. Также важно не хранить очищенный картофель в воде, иначе получится невкусно. Солить молодой картофель нужно уже после варки. И, конечно, сливочного масла в картофеле много не бывает.