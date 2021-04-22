Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало видео обыска в квартире брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрия Зонтова. Запись была опубликована на Youtube-канале НАБУ 22 апреля

Брата украинского судьи Вовка уволили из разведки © Facebook, Павло Вовк

В квартире Зотова сотрудники НАБУ обнаружили антиквариат и сейф с деньгами. Сейф пришлось вскрывать с помощью специальных инструментов, внутри оказались пакеты с деньгами.

Отмечается, что в ходе обыска было изъято и арестовано более 3,7 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. гривен и 100 шекелей.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана. Летом 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

Вовку инкриминируют организацию препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, организацию вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и вмешательство в деятельность судебных органов.