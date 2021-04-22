Заявление Украины об отключении России от SWIFT – это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он 22 апреля заявил в комментарии РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций.

«Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом, — это нагнетание антироссийской истерии. Евросоюзу не нужны украинские сельхозпродукты и украинские рабочие руки, а передовых украинских станков или лекарств, как известно, местная экономика давно не производит», — сказал Косачев.

По его словам, очередное заявление Кулебы — это «сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт — русофобию».

Он отметил, что спрос на этот «продукт» есть в ЕС, и он весьма высок. Но отношения Евросоюза с Россией должны определяться не только и не столько таким спросом.

«В них должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм. С российской стороны и то и другое совершено точно есть, и именно об этом говорил вчера в послании президент России», — заключил политик.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.