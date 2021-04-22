Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Качный покинул прямой эфир после перепалки относительно российского присутствия в Донбассе. Соответствующий инцидент произошел в студии телеканала «Прямой» 21 апреля

Арестович представил новую идею Украины в Донбассе © Facebook Алексея Арестовича

«На Донбассе сегодня происходит ситуация, при которой одни украинцы стоят против других…» — начал отвечать Качный, но ведущие его перебили.

Депутат возмутился и попросил дать ему высказаться. К дискуссии подключился обвиненный в России в организации массовых беспорядков член Меджлиса крымско-татарского народа* Ахтем Чийгоз, который спросил, кто «оккупировал» Крым и присутствуют ли войска РФ в Донбассе.

В ответ Качный заявил, что в регионе есть только российское оружие. В дальнейшей перепалке он отказался участвовать, предпочтя покинуть студию.

«Вам надо поучиться журналистике немного, люди», — посоветовал депутат перед уходом.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

* Деятельность организации запрещена в РФ.