В Харькове полицейские вытолкали из магазина украинца, который пришел за покупками без маски, вопреки требованиям карантина. Соответствующее видео 21 апреля опубликовали в Telegram «Харьков online»

«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото © REUTERS, Leonhard Foeger

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение без маски и наотрез отказался надевать ее по просьбе сотрудников, которые тут же вызвали правоохранителей. Вскоре на место происшествия прибыли два сотрудника полиции в шлемах и форме с надписью «спецподразделение». Сначала они пытались призвать мужчину к порядку, потом подвели к двери и грубо вытолкали на улицу.

На видео можно заметить, что один из спецназовцев сам пришел в магазин без маски.

Ранее Кабмин обязал украинцев носить маски даже на улицах в городах, которые попали в «красную» зону. Такие же правила ввели для парков, пляжей, кладбищ и других территорий общего пользования. При этом недавно лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко без маски встретилась со сторонниками в «красной» Киевской области. Она нарушала безопасную дистанцию и общалась с пожилыми украинцами, которые находятся в группе риска.