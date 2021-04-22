Датскому журналисту, который возмутился грязными вагонами поездов «Укрзализныци» и вымыл шваброй окно, провели экскурсию и устроили показательную уборку. Об этом Йоханнес Вамберг Андерсен 21 апреля рассказал изданию «Страна»

На встрече также присутствовали руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«Сначала у нас был деловой разговор, я высказал свои замечания и предложения по работе УЗ. На все мои предложения Перцовский и Криклий отвечали "да-да", но никакой конкретики нет. Хотя у меня было конкретное предложение: докупить "головки" к поездам Hyundai. Но Перцовский сказал, что это слишком дорого. А как иначе? Для реформы нужна политическая воля на высшем уровне, даже выше министра инфраструктуры. В железную дорогу государство должно вкладывать деньги. Даже если отдельно взятые перевозки являются убыточными, в целом повышение мобильности населения способствует экономическому росту. Понятно, что затраты возрастут, но это небольшие деньги, учитывая эффект для экономики. Но они до сих пор мыслят узкими рамками: мол, денег нет, и все», — сказал Андерсен.

После этого перед датчанином показательно вымыли вагон поезда. По словам Андерсена, уборка была запланирована заранее.

«Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста. Это традиционно для стран СНГ: женщины несут на себе бремя тяжелого физического труда. Они пришли со спецшвабрами и помыли передо мной один вагон поезда вручную. Мол, это такая весенняя уборка. У них нет закрытого отапливаемого помещения, поэтому, я так понял, зимой вагоны вообще не моются. Когда температура ниже 5 градусов. Это было такое косвенное объяснение, почему тот самый вагон, который я мыл, был грязным. Но я ездил на этом поезде много раз — вагоны грязные всегда: и весной, и зимой, и летом», — сообщил Андерсен.

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Кроме того, для Андерсена провели экскурсию по вагону, который был заранее убран внутри. Он отметил, что вагон был новым: с линолеумом на полу и с бархатными полками. Такие вагоны, по его словам, легче чистить, чем 90% вагонов на Украине.

Также датчанину показали установку для автоматической мойки вагонов. Криклий отметил проблему, которая заключается в том, что грязь с крыши, которая не смывается, попадает на мокрые стены вагона и высыхает, вымазывая их. Проблему пообещали устранить, отметив, что на это, опять же, нужно будет потратиться.

«Надеюсь, что министр действительно заинтересован в улучшении чистоты вагонов и в улучшении работы железной дороги в целом. Но я не знаю, как эту встречу и показательную мойку воспринимать. Вся эта история напоминает типичную советскую традицию, когда начальник завода ругает своих подчиненных в присутствии какой-то комиссии из Москвы. Меня эта уборка не убедила. Потому что никакой конкретики как не было, так и нет. А вагон так до конца и не отмылся», — резюмировал Андерсен.

Ранее соцсети облетело фото, на котором датчанин моет окно в поезде «Укрзализныци». Иностранец купил швабру и принялся отчищать многолетнюю грязь. Комментаторы восхитились поступком мужчины и отметили, что руководству УЗ должно быть стыдно.