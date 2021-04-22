Экс-глава «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве человека, объявил, что лидер украинского государства Владимир Зеленский предлагал ему стать главой управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом он рассказал в интервью Буквам 22 апреля

По словам Стерненко, Зеленский предложил ему должность главы СБУ во время встречи в Офисе президента, которая проходила перед выборами в парламент. На встрече присутствовали в этот момент глава СБУ Иван Баканов, глава ОП Андрей Богдан, адвокат Маси Найем.

«Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься"», — сказал Стерненко.

Суд отправил Стерненко из СИЗО под домашний арест Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. При этом первый сумел убежать, а второго националист догнал, после чего хладнокровно зарезал.

Недавно одесский суд поставил точку в уголовном деле против одиозного национал-радикала Сергея Стерненко по обвинению в похищении человека и назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы и конфискации половины имущества.

В апреле апелляционный суд Одессы вынес решение освободить Стерненко из-под стражи и отправить под домашний арест.

*Деятельность организации запрещена в РФ.