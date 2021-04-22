Ранее Минобороны РФ сообщало, что в четверг, 22 апреля, пройдет основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках проверки боеготовности за зимний период.
По данным Flight Radar, беспилотник пролетел над Черным морем вблизи Крыма на высоте 16 метров.
Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.