Американский стратегический беспилотник Global Hawk провел разведку вдоль границ Крыма. Об этом 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные Flight Radar

Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

По данным Flight Radar, беспилотник пролетел над Черным морем вблизи Крыма на высоте 16 метров.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.