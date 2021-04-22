По словам политика, в настоящее время его сторонники готовят соответствующее обращение к властям республики. Если ответ руководства ДНР будет положительным, в состав подразделения войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина».
Другие подробности инициативы пока не приводятся.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где целесообразно.