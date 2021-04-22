Российский писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин собрался создать в Донецкой Народной Республике (ДНР) новый добровольческий батальон. Об этом он сообщил 21 апреля в интервью Telegram-каналу WarGonzo, который ведет военный журналист Семен Пегов

Прилепин «с пацанами» предложил Зеленскому встретиться © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк готовят соответствующее обращение к властям республики. Если ответ руководства ДНР будет положительным, в состав подразделения войдут участники проекта «Гвардия Захара Прилепина».

Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где целесообразно.