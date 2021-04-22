Белорусский оппозиционер и адвокат Юрий Зянкович, подозреваемый в подготовке покушения на президента Александра Лукашенко и организации военного переворота, 21 апреля признал свою вину в полном объеме, передает РИА Новости

«Страшная резня»: Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей © president.gov.by

Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинение.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Позднее Федеральная служба безопасности подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.

Зянкович был оппозиционным активистом, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х годов уехал в США. В КГБ Белоруссии заявляли, что Зянкович, будучи связанным с американскими спецслужбами, пытался вербовать военных для свержения власти, предлагая им деньги.