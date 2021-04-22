По словам дипломата, его семья разделяет мнение о необходимости сражаться за свою «землю и страну». Политик заверил, что хоть высказывает «позицию пожилых людей», готов лично отправиться на фронт.
«Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция», — сказал Кравчук.
Ранее политик пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на Юго-Востоке страны. Позже, однако, Кравчук заверил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый», и добавил, что не жалеет о сказанном.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.