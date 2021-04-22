Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук 21 апреля рассказал о готовности своих внука и сына защищать страну от внешней угрозы, стреляя по «людям с российскими флагами», передает РИА Новости

«Хоть сегодня»: Кравчук изъявил желание встретиться с Путиным © скриншот видео "Нromadske"

«Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция», — сказал Кравчук.

Ранее политик пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на Юго-Востоке страны. Позже, однако, Кравчук заверил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый», и добавил, что не жалеет о сказанном.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.